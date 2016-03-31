Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Агава Агава
Киноафиша Фильмы Агава
Agáva

Агава, 2015

2015 / Словакия
4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2015
Премьера в мире 31 марта 2016
Режиссер
Ондрей Сулай
В ролях
Эва Бандор
Брано Дек
Роберт Якаб
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Агава 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Приложение киноафиши