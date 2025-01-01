Финалы этих 3 мини-сериалов еще никого не разочаровывали: последний в списке точно надо смотреть — там Камбербэтч

Сериал «Знахарь» может стать одной из главных комедийных премьер лета 2025: запишите точное расписание выхода всех эпизодов

Автор «Игр разума» и обладатель двух «Оскаров» снял такое?! Про новый фильм Ховарда пишут – «это монотонное страдание»

«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли

Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором

«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот

«Сваты», «6 кадров», десятки лет алкоголизма: горе в семье превратило жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — юморист чудом не сошел с ума

«Гнилое по сути своей»: американцы посмотрели «Слово пацана» и оставили честные отзывы (россияне с ними не согласятся)

3 сезон «Монолога фармацевта» остался без одной из лучших героинь: зрители уже в ярости — а авторы тайтла подлили масла в огонь

У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя