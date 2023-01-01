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Розовая пантера
Розовая пантера, 1963: актеры и роли
The Pink Panther
Розовая пантера
1963 / США
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Розовая пантера, 1963: актеры и роли
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Режиссер
Блейк Эдвардс
Blake Edwards
В ролях
Дэвид Нивен
David Niven
Питер Селлерс
Peter Sellers
Роберт Вагнер
Robert Wagner
Капюсин
Capucine
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