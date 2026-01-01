Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Розовая пантера
Награды и номинации фильма Розовая пантера
Награды и номинации фильма Розовая пантера 1963
Оскар 1965
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1965
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
Best British Actor
Номинант
Best British Actor
Номинант
