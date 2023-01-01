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Киноафиша Фильмы Герой Герой, 2021: актеры и роли
Ghahreman Герой 2021 / Франция / Иран
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18 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Герой, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Асгар Фархади Асгар Фархади Asghar Farhadi
В ролях
Амир Джадиди Амир Джадиди Amir Jadidi Сарина Фархади Сарина Фархади Sarina Farhadi Мохсен Танабанде Мохсен Танабанде Mohsen Tanabandeh Фереште Садре Орафай Фереште Садре Орафай Fereshteh Sadre Orafaiy Сахар Голдаст Сахар Голдаст Sahar Goldust
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