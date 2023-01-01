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Дорогой Эван Хансен
Дорогой Эван Хансен, 2021: актеры и роли
Dear Evan Hansen
Дорогой Эван Хансен
2021 / США
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6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Дорогой Эван Хансен, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Чбоски
Stephen Chbosky
В ролях
Бен Платт
Ben Platt
Джулианна Мур
Julianne Moore
Кейтлин Дивер
Kaitlyn Dever
Эми Адамс
Amy Adams
Амандла Стенберг
Amandla Stenberg
Дэниэл Пино
Danny Pino
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