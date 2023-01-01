Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Монстр и маги синих морей" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дорогой Эван Хансен Дорогой Эван Хансен
Киноафиша Фильмы Дорогой Эван Хансен Дорогой Эван Хансен, 2021: актеры и роли
Dear Evan Hansen Дорогой Эван Хансен 2021 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Дорогой Эван Хансен, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Чбоски Стивен Чбоски Stephen Chbosky
В ролях
Бен Платт Бен Платт Ben Platt Джулианна Мур Джулианна Мур Julianne Moore Кейтлин Дивер Кейтлин Дивер Kaitlyn Dever Эми Адамс Эми Адамс Amy Adams Амандла Стенберг Амандла Стенберг Amandla Stenberg Дэниэл Пино Danny Pino
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Проклятое наследие
Проклятое наследие
2023, Франция / США, ужасы
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Related video
Все знают фильм с Харатьяном, а вот существование комедии «Сердца четырех» скрывали долгие годы
Немцы ненавидят сериал «Папины дочки»: удивитесь, но причина не в Арзамасовой
Дети выросли непохожими на Ревву и его жену: вот как выглядят девочки
Тест: на какого учителя из известных фильмов вы похожи?
Опозорил при высшем руководстве: Гайдай неспроста годами ненавидел Рязанова
Успел сняться до трагедии: вы пожалеете, что не видели Бодрова в одной из последних ролей
Сразу в нескольких странах запретили фильм «Барби»: странно, что в России не бьют тревогу
«Утопила»: об этом жутком поступке Аллы Пугачевой стало известно только сейчас
Лобода в прошлом: немец из Rammstein переключился на самую ненавистную актрису России
Чудо природы: россияне обомлели, увидев возмужавшего внука Винокура
Немцы пересняли «Чебурашку» и выдали за своего: до сих пор не извинились
Женщины с этими именами обладают яркой энергетикой: притягивают одним взглядом
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше