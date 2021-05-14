Заклинание Джинна, 2021

Однажды осенью немой мальчик по имени Дилан вместе со своим отцом Майклом переезжают в загородный дом. Они оба пытаются прийти в себя после внезапной смерти матери мальчика. Тем временем в одной из комнат Дилан находит странные предметы: зеркало, покрывшееся пылью, и старинную книгу с инструкциями, согласно которым человек, прочитавший их в определенное время, может вызвать джинна и заставить его выполнить любое желание. В книге написано, что за час до того, как часы пробьют полночь, призыватель должен вылить три капли своей крови в воск зажженной свечи и загадать самое сокровенное желание перед пыльным зеркалом, и тогда, возможно, джинн соизволит исполнить его в полночь, но лишь в том случае, если призыватель будет обладать достаточной силой воли. Однако желание порой может стоить слишком дорого, например, джинн вправе забрать душу призывателя. Дилан решает воспользоваться таким шансом, но не рассказывает отцу о своей находке.
Позднее вечером отец оставляет своего сына дома одного, так как ему нужно уехать на работу. Дилан не теряет времени и подготавливает все необходимое для проведения ритуала по вызову джинна. Чего может желать немой мальчик больше всего на свете? Конечно же, он хочет иметь возможность говорить. Джинн действительно приходит к своему призывателю, однако Дилан с ужасом обнаруживает, что сверхъестественное существо явилось к нему в образе погибшей матери, к тому же оно настроено довольно агрессивно. Сбив джинна с ног, мальчик замечает, что он не может сбежать из дома или тем более позвать кого-то на помощь. Что ему остается делать, если изгнать джинна можно, лишь задув свечу после полуночи? Дилану остается только бежать.
В исламе Аль-Джин (джинн) – это дух высокого интеллекта, который невидим для обычных людей. При этом существуют как добрые, так и злые джинны, которые не могут влиять на людей.
При создании этого фильма ни одна рыба не пострадала.
Режиссеры картины Давид Шарбонье и Джастин Пауэлл выступили также сценаристами фильма.
В фильме снимались актеры Роб Браунштейн, Эзра Дьюи, Теви По и Джон Эриксон.
Премьера фильма в США в некоторых кинотеатрах и по запросу в сети Интернет состоялась в мае 2021 года.
Продюсированием фильма занималась кинокомпания IFC Midnight.
Режиссерский дебют Давида Шарбонье и Джастина Пауэлла состоялся на на фестивалях Fantastic Fest и AFI Fest с фильмом «Мальчик за дверью».
Сделку по фильму подписали занимавшаяся производством кинокомпания Submarine Entertainment и продюсерская кинокомпания IFC Films.
Режиссер Джастин Пауэлл – сценарист и продюсер в компании Fifth Circle Pictures, занимающейся разработкой и продюсированием фильмов, специализирующейся на триллерах и фильмах ужасов. Он стал соучредителем компании в 2015 году вместе со своим давним другом режиссером Давидом Шарбонье, с которым они также создали творческий дуэт.
Поскольку деньги являются важнейшим фактором производства, дуэт режиссеров неоднократно сталкивался с финансовыми проблемами, которые требовали творческих решений. К примеру, съемки проходили в обычной квартире в жилом доме, и однажды соседи, услышав подозрительные звуки, вызвали полицейских, которым съемочной команде пришлось объяснять происходящее.
После смерти мамы Дилан с отцом переезжает в новый дом, где находит древнюю книгу заклинаний. Когда отец уходит в ночную смену, мальчик вызывает джинна, который, как обещает книга, может исполнить его заветное желание. Но желание все не исполняется, зато в доме начинают происходить жуткие вещи. Дилан понимает, что у всякой услуги есть цена. И Джинн начинает свою игру.