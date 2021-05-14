Заклинание Джинна, 2021

Однажды осенью немой мальчик по имени Дилан вместе со своим отцом Майклом переезжают в загородный дом. Они оба пытаются прийти в себя после внезапной смерти матери мальчика. Тем временем в одной из комнат Дилан находит странные предметы: зеркало, покрывшееся пылью, и старинную книгу с инструкциями, согласно которым человек, прочитавший их в определенное время, может вызвать джинна и заставить его выполнить любое желание. В книге написано, что за час до того, как часы пробьют полночь, призыватель должен вылить три капли своей крови в воск зажженной свечи и загадать самое сокровенное желание перед пыльным зеркалом, и тогда, возможно, джинн соизволит исполнить его в полночь, но лишь в том случае, если призыватель будет обладать достаточной силой воли. Однако желание порой может стоить слишком дорого, например, джинн вправе забрать душу призывателя. Дилан решает воспользоваться таким шансом, но не рассказывает отцу о своей находке.

Позднее вечером отец оставляет своего сына дома одного, так как ему нужно уехать на работу. Дилан не теряет времени и подготавливает все необходимое для проведения ритуала по вызову джинна. Чего может желать немой мальчик больше всего на свете? Конечно же, он хочет иметь возможность говорить. Джинн действительно приходит к своему призывателю, однако Дилан с ужасом обнаруживает, что сверхъестественное существо явилось к нему в образе погибшей матери, к тому же оно настроено довольно агрессивно. Сбив джинна с ног, мальчик замечает, что он не может сбежать из дома или тем более позвать кого-то на помощь. Что ему остается делать, если изгнать джинна можно, лишь задув свечу после полуночи? Дилану остается только бежать.