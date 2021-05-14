Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Заклинание Джинна Заклинание Джинна
Киноафиша Фильмы Заклинание Джинна
The Djinn

Заклинание Джинна, 2021

2021 / США
5.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Написать отзыв
Хоррор о мальчике, который в одиночку противостоит кровожадному джинну
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Однажды осенью немой мальчик по имени Дилан вместе со своим отцом Майклом переезжают в загородный дом. Они оба пытаются прийти в себя после внезапной смерти матери мальчика. Тем временем в одной из комнат Дилан находит странные предметы: зеркало, покрывшееся пылью, и старинную книгу с инструкциями, согласно которым человек, прочитавший их в определенное время, может вызвать джинна и заставить его выполнить любое желание. В книге написано, что за час до того, как часы пробьют полночь, призыватель должен вылить три капли своей крови в воск зажженной свечи и загадать самое сокровенное желание перед пыльным зеркалом, и тогда, возможно, джинн соизволит исполнить его в полночь, но лишь в том случае, если призыватель будет обладать достаточной силой воли. Однако желание порой может стоить слишком дорого, например, джинн вправе забрать душу призывателя. Дилан решает воспользоваться таким шансом, но не рассказывает отцу о своей находке.

Позднее вечером отец оставляет своего сына дома одного, так как ему нужно уехать на работу. Дилан не теряет времени и подготавливает все необходимое для проведения ритуала по вызову джинна. Чего может желать немой мальчик больше всего на свете? Конечно же, он хочет иметь возможность говорить. Джинн действительно приходит к своему призывателю, однако Дилан с ужасом обнаруживает, что сверхъестественное существо явилось к нему в образе погибшей матери, к тому же оно настроено довольно агрессивно. Сбив джинна с ног, мальчик замечает, что он не может сбежать из дома или тем более позвать кого-то на помощь. Что ему остается делать, если изгнать джинна можно, лишь задув свечу после полуночи? Дилану остается только бежать.

В исламе Аль-Джин (джинн) – это дух высокого интеллекта, который невидим для обычных людей. При этом существуют как добрые, так и злые джинны, которые не могут влиять на людей.

При создании этого фильма ни одна рыба не пострадала.

Режиссеры картины Давид Шарбонье и Джастин Пауэлл выступили также сценаристами фильма. 

В фильме снимались актеры Роб Браунштейн, Эзра Дьюи, Теви По и Джон Эриксон.

Премьера фильма в США в некоторых кинотеатрах и по запросу в сети Интернет состоялась в мае 2021 года.

Продюсированием фильма занималась кинокомпания IFC Midnight. 

Режиссерский дебют Давида Шарбонье и Джастина Пауэлла состоялся на на фестивалях Fantastic Fest и AFI Fest с фильмом «Мальчик за дверью».

Сделку по фильму подписали занимавшаяся производством кинокомпания Submarine Entertainment и продюсерская кинокомпания IFC Films.

Режиссер Джастин Пауэлл – сценарист и продюсер в компании Fifth Circle Pictures, занимающейся разработкой и продюсированием фильмов, специализирующейся на триллерах и фильмах ужасов. Он стал соучредителем компании в 2015 году вместе со своим давним другом режиссером Давидом Шарбонье, с которым они также создали творческий дуэт.

Поскольку деньги являются важнейшим фактором производства, дуэт режиссеров неоднократно сталкивался с финансовыми проблемами, которые требовали творческих решений. К примеру, съемки проходили в обычной квартире в жилом доме, и однажды соседи, услышав подозрительные звуки, вызвали полицейских, которым съемочной команде пришлось объяснять происходящее.

После смерти мамы Дилан с отцом переезжает в новый дом, где находит древнюю книгу заклинаний. Когда отец уходит в ночную смену, мальчик вызывает джинна, который, как обещает книга, может исполнить его заветное желание. Но желание все не исполняется, зато в доме начинают происходить жуткие вещи. Дилан понимает, что у всякой услуги есть цена. И Джинн начинает свою игру.

5.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 5 августа 2021
Премьера онлайн 14 мая 2021
Премьера в мире 14 мая 2021
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Давид Шарбонье
Давид Шарбонье
В ролях
Эзра Дьюи
Эзра Дьюи
Роб Браунштейн
Роб Браунштейн
Теви По
Теви По
Джон Эриксон
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Прячься
Прячься (2020)
7.7
Постер фильма Заклинание Джинна 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Заклинание Джинна смотреть онлайн

Заклинание Джинна

Похожие фильмы онлайн

Прячься
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В 1992 году Disney в очередной раз проделал свой фирменный трюк и ввел всех в заблуждение, когда изобразил джинна в «Аладдине» хохмачом и трюкачом, распевающим джазовые песенки о дружбе. И хотя Джинни стал, возможно, одним из самых любимых зрителями диснеевских персонажей, от джинна как мифологического существа в нем осталось одно лишь название. Арабская мифология изображает джинна совсем иначе: это безликая дымчатая сущность, которая в разных трактовках то была абсолютным злом, то…
Читать
Павел Куличенко 5 марта 2023, 17:53
Купить КЛAД - ЛЕГКО на KRAKEN 2krn(тут ставим точку)me ИСПОЛЬЗУЙТЕ BПН. По всем городам PФ!
Дарья Пухтеева 10 августа 2021, 17:50
Кто ставит этому фильму рейтинг не понятно, фильм не страшный и очень муторный
Отзывы Написать
19 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Заклинание Джинна
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши