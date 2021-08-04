«Заклинание Джинна»: Рецензия Киноафиши

В 1992 году Disney в очередной раз проделал свой фирменный трюк и ввел всех в заблуждение, когда изобразил джинна в «Аладдине» хохмачом и трюкачом, распевающим джазовые песенки о дружбе. И хотя Джинни стал, возможно, одним из самых любимых зрителями диснеевских персонажей, от джинна как мифологического существа в нем осталось одно лишь название. Арабская мифология изображает джинна совсем иначе: это безликая дымчатая сущность, которая в разных трактовках то была абсолютным злом, то более или менее мирно сосуществовала с ничего не подозревающими людьми. Режиссеры и по совместительству сценаристы «Заклинания Джинна» Давид Шарбонье и Джастин Пауэлл в своем фильме тяготеют все-таки к первому варианту и изображают его как нечто очень древнее и очень страшное, хотя тоже обращаются с первоначальным образом этого духа очень вольно.

Именно с ним придется столкнуться юному Дилану (Эзра Дьюи) в первую же ночь после их с отцом переезда на новое место из-за самоубийства мамы мальчика. В квартире он обнаруживает что-то вроде гримуара и находит в нем заклинание для вызова джинна, который может исполнить одно его желание. Дилан нем, и потому он надеется таким образом вновь обрести голос. Когда отец уходит на работу в ночную смену, мальчик проводит ритуал, однако ничего не происходит. Но в скором времени он понимает, что в квартире он больше не один. Чтобы желание сбылось, Дилану нужно суметь продержаться час в замкнутом пространстве со зловещей сущностью, намеренной убить его.

Заклинание Джинна

«Заклинание Джинна» – это тот случай, когда при маленьком бюджете авторам удалось создать довольно хороший фильм ужасов с качественным саспенсом и минимумом дешевых джампскейров. Особенно впечатляет, что сделать это удалось при почти полном отсутствии каких-либо реплик: ввиду того, что главный герой нем, а большую часть хронометража в кадре он находится один, словам здесь просто нет места, и все происходящее сопровождается лишь жутковатым саундтреком в стиле синти-попа. Может показаться, что потратить час (а тут Шарбонье и Пауэлл оказались очень дотошными, и худший час из жизни Дилана соответствует часу фильма) на наблюдение за практически беззвучной беготней ребенка по крошечной квартире от чего-то, что довольно долго зрителю даже не показывают как следует, – это нелепость. Но в действительности грамотно выстроенный саспенс постоянно держит в напряжении, а в меру используемые джамскейры разбавляют его так, чтобы зритель совсем уж не расслаблялся.

Отдельно хочется упомянуть проделанную Эзрой Дьюи актерскую работу, ведь фактически весь фильм держится на нем. Изображая Дилана, он балансирует между напуганным ребенком, от бессилия и собственной беспомощности позволяющим себе расплакаться, и хладнокровным взрослым, понимающим, что выкручиваться придется самому, тем более, что до жизни такой мальчика довела его же невнимательность: в гримуаре были четко прописаны условия и последствия вызова джинна. При этом Дьюи не переигрывает, а его главным инструментом становится дыхание. Именно по изменению глубины и частоты вдохов и выдохов Дьюи дает зрителю понять, в каком состоянии пребывает Дилан. В абсолютной тишине квартиры все звуки – от дыхания мальчика до треснувшего под его ногой в самый неподходящий момент стекла фоторамки – раздаются подобно пушечному выстрелу, и в скором времени ты и сам пытаешься затаиться в моменты, когда Дилан вынужденно играет с ослепленным им существом в жмурки.

Заклинание Джинна

Тут и там в фильме разбросаны подсказки, которые позволяют предположить, к чему приведут Дилана мечты об обретении голоса. Некоторые из них чересчур буквальны, но есть и более изобретательные. Например, эпизод из сказки про превращение Пиноккио в осла, который отец зачитывает мальчику в начале, становится пророческим: радужная перспектива обрести голос приведет к результату, которого мальчик совсем не ожидал. По этой же причине возможности поверить в благополучный финал не остается, даже когда кошмарную ночь сменяет солнечное утро, а папа возвращается домой.

Любителям неторопливых хорроров, которые завладевают зрительским вниманием ввиду жуткой атмосферы, а не багровых рек и стен, заляпанных ошметками мозгов, «Заклинание Джинна» наверняка придется по душе. Как и почти любой фильм ужасов его не миновали некоторые жанровые тривиальности, однако Шарбонье и Пауэлл ими не злоупотребляют и в своей второй работе продолжают двигаться в направлении создания своего фирменного стиля, обозначенного еще в предыдущем «Прячься».