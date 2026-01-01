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Скоро в прокате «Надежда»
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Фильмография
Эзра Дьюи
Ezra Dewey
Киноафиша
Персоны
Эзра Дьюи
Эзра Дьюи
Ezra Dewey
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.7
Прячься
(2020)
5.0
Заклинание Джинна
(2021)
Фильмография Эзра Дьюи
5
Заклинание Джинна
The Djinn
ужасы, триллер
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.7
Прячься
The Boy Behind the Door
ужасы, мистика, триллер
2020, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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