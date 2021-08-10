Наша рецензия

В 1992 году Disney в очередной раз проделал свой фирменный трюк и ввел всех в заблуждение, когда изобразил джинна в «Аладдине» хохмачом и трюкачом, распевающим джазовые песенки о дружбе. И хотя Джинни стал, возможно, одним из самых любимых зрителями диснеевских персонажей, от джинна как мифологического существа в нем осталось одно лишь название. Арабская мифология изображает джинна совсем иначе: это безликая дымчатая сущность, которая в разных трактовках то была абсолютным злом, то…