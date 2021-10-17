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Певица на всю голову Певица на всю голову
Киноафиша Фильмы Певица на всю голову Отзывы о фильме «Певица на всю голову»
Falling for Figaro Певица на всю голову 2020 / Австралия / США
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Певица на всю голову»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

На сцене в декорациях осенних деревьев выступает оперная певица в нарядном платье. В зале сидит молодая пара: она смотрит с восхищением и представляет себя на месте той счастливицы с бархатным голосом, а он (как это часто бывает) тихо дремлет у нее на плече. При виде роскошной постановки в голове у Милли (Даниэль Макдональд) что-то щелкает, и она решает стать оперной певицей. При этом девушка отказывается от новой почетной должности, комфорта и оставляет симпатичного бойфренда Чарли (Шазад…

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Inga Ambalova 17 октября 2021, 00:28
Я испытала истинное удовольствие от этого фильма. Сильно красиво ,настоящие искрение чувства без пошлости. Браво Брависсимо!!!!!!!!!
Спасибо!
17 октября 2021, 00:28 Ответить
Gun Канти 18 июля 2022, 08:56
Думаю с девушкой посмотреть в кино. Вроде прикольная комедия
18 июля 2022, 08:56 Ответить
Александр Шибанов 29 июля 2022, 08:23
Оценка
Вполне приличное кино. 7 баллов.
29 июля 2022, 08:23 Ответить
Натали Д 31 июля 2022, 20:31
Замечательный романичный фильм,который призывает следовать за своей мечтой! Тогда все будет складываться наилучшим образом) нам фильм очень понравился,рекомендуем к просмотру🌺
31 июля 2022, 20:31 Ответить
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