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На сцене в декорациях осенних деревьев выступает оперная певица в нарядном платье. В зале сидит молодая пара: она смотрит с восхищением и представляет себя на месте той счастливицы с бархатным голосом, а он (как это часто бывает) тихо дремлет у нее на плече. При виде роскошной постановки в голове у Милли (Даниэль Макдональд) что-то щелкает, и она решает стать оперной певицей. При этом девушка отказывается от новой почетной должности, комфорта и оставляет симпатичного бойфренда Чарли (Шазад…