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Эммануэле Аита
Эммануэле Аита Emmanuele Aita
Киноафиша Персоны Эммануэле Аита

Эммануэле Аита

Emmanuele Aita

Дата рождения
28 октября 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Палермо, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Субура: Кровь на улицах 7.7
Субура: Кровь на улицах (2017)
Я — Златан 6.8
Я — Златан (2021)
Субура навеки 6.4
Субура навеки (2023)

Фильмография Эммануэле Аита

Субура навеки 6.4
Субура навеки
драма, криминал, триллер 2023, Италия
Я — Златан 6.8
Я — Златан I Am Zlatan
биография, драма, спорт 2021, Швеция / Дания / Нидерланды
Смотреть трейлер Рецензия
Субура: Кровь на улицах 7.7
Субура: Кровь на улицах
драма, криминал, триллер 2017, Италия
В дорогу с Тарантеллой 6.2
В дорогу с Тарантеллой Taranta on the road
комедия, драма, мюзикл 2017, Италия
Смотреть трейлер
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