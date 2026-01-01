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Фильмография
Эммануэле Аита
Emmanuele Aita
Киноафиша
Персоны
Эммануэле Аита
Эммануэле Аита
Emmanuele Aita
Дата рождения
28 октября 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Палермо, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.7
Субура: Кровь на улицах
(2017)
6.8
Я — Златан
(2021)
6.4
Субура навеки
(2023)
Фильмография Эммануэле Аита
6.4
Субура навеки
драма, криминал, триллер
2023, Италия
6.8
Я — Златан
I Am Zlatan
биография, драма, спорт
2021, Швеция / Дания / Нидерланды
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.7
Субура: Кровь на улицах
драма, криминал, триллер
2017, Италия
6.2
В дорогу с Тарантеллой
Taranta on the road
комедия, драма, мюзикл
2017, Италия
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