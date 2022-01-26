«Я — Златан»: Рецензия Киноафиши

Златан Ибрагимович – со всех сторон уникальная знаменитость, мы привыкли знать героев по фамилиям, но Златан – он такой один. Но он не всегда был феноменом. Данная картина расскажет о трудном становлении звезды мирового футбола в трех временных пластах: когда его только взяли в юношескую команду, когда он начинал играть в первой профессиональной команде «Мальме», и когда он пытался перейти из «Аякса» в первый супертоп в карьере – туринский «Ювентус».

Казалось бы, для байопика про главного харизматика европейского и мирового футбола еще рановато, он даже бутсы на гвоздь не повесил. 3 октября отпраздновавший сорок первый день рождения, он играет в основе «Милана», куда вернулся, чтобы возродить былое величие клуба. Футболисты в этом возрасте уже давно переквалифицируются в тренеры или умничают экспертами на ТВ. В недавно вышедшей книге «Адреналин» Ибра рассказывает, что всю жизнь ищет себе мотивирующие раздражители. «Я – Златан» (харизма игрока сильнее пунктуации и без тире тут никак) – экранизация лишь некоторых глав из первой одноименной книги футболиста, написанной в соавторстве с Дэвидом Лагеркранцем, выступившим в фильме в качестве сценариста.

Я — Златан

Вполне традиционалистский по форме: модные планы со спины игроков, мельтешение в монтаже матчей, репчик с пацанскими цитатами – этот фильм не очень похож на спортивный байопик по своему посылу. Чаще всего такие истории конструируются иначе. Например, талантливый игрок обретает смирение работать на команду во благо общего дела. Или зазнавшаяся звезда побеждает своих тараканов и обогащается командным духом. Но Златан не таков, по крайней мере, в показываемом этапе жизни. Не случайно развязкой картины стал легендарный гол в ворота «Бреды» – торжество футбольного индивидуализма и эгоизма. В ключевой сцене фильма отец игрока говорит тому, чтобы он слушал тренеров, но делал по-своему. Весь эгоизм и всех тараканов он оставляет себя, превращая в топливо для будущих достижений.

Сильнейшая сторона фильма – кастинг главных ролей. Если Гранит Рушити, сыгравший Ибру в 17 лет, однозначно очень хорош, то Доминик Андерссон Байрактати в роли одиннадцатилетнего Златана просто великолепен. Он идеально передает и специфическую мимику нынешнего Златана, и его узнаваемый говорок, а кроме того, Доминик просто очень хорошо выглядит на футбольном поле. В исполнении этих двух актеров дистиллят мачизма, которым сейчас является Ибра, становится живым человеком, достаточно ранимым, иногда стеснительным (классная сцена с приглашением на свидание), тяжело переживающим спортивные и личные неудачи. По книгам Златана понятно, что он неглупый и рефлексирующий человек, просто для успешной карьеры и монетизации своего имени пришлось придумать вот такой гиперболизированно-ироничный образ супермена. Конечно, «Я – Златан» – это не новое слово в спортивном кино, но масштаб рассматриваемой личности делает обычную спортивную ленту незаурядной.

Я — Златан

Поклонники футбола знают, что освещенные в картине события – лишь начало большой карьеры. Более того, многое в дальнейшем становлении героя будет противоречить его идеологии времен «Мальме» и «Аякса». Например, в «Ювентусе» брутальный Фабио Капелло сразу же отучит Ибру от игры на публику и превратит в машину для забивания голов. А дальше больше – знакомство с Хеленой Сегер, родившей ему потом двоих сыновей, переход в «Интер» к Моуринью, конфликт с Гвардиолой в «Барсе», чемпионство с «Миланом», смерть брата, культовый статус в «ПСЖ» и в Америке, тяжелейшая травма в Англии, возвращение в Италию – мы не знаем точно, что там еще будет. Пожалуй, умело продающему себя Ибре стоит задуматься о сиквеле. А там и до Zlatan Cinematic Universe недалеко.