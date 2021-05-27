Наша рецензия

Гуан Нин (Лэй Цзяинь), потрепанный мужчина с грустными глазами, давно ищет дочь, похищенную злоумышленниками. Внезапно на его пути встречается бизнесвумен Ту Лин (Ян Ми), которая обещает помочь. Естественно, не за просто так. Начальник Ту Лин — цифровой магнат Ли Му (Юй Хэвэй). В отличие от Илона Маска, у него есть слабость: каким-то мистическим образом его жизнь зависит от третьесортного писателя Лу Конвена (Дун Цзыцзянь). Конвен пишет фэнтези про злого демона Редмейна, и всякий…