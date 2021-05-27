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Ассасин. Битва миров Ассасин. Битва миров
Киноафиша Фильмы Ассасин. Битва миров Отзывы о фильме «Ассасин. Битва миров»
A Writer's Odyssey Ассасин. Битва миров 2021 / Китай
6.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Ассасин. Битва миров»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Гуан Нин (Лэй Цзяинь), потрепанный мужчина с грустными глазами, давно ищет дочь, похищенную злоумышленниками. Внезапно на его пути встречается бизнесвумен Ту Лин (Ян Ми), которая обещает помочь. Естественно, не за просто так. Начальник Ту Лин — цифровой магнат Ли Му (Юй Хэвэй). В отличие от Илона Маска, у него есть слабость: каким-то мистическим образом его жизнь зависит от третьесортного писателя  Лу Конвена (Дун Цзыцзянь). Конвен пишет фэнтези про злого демона Редмейна, и всякий…

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Максим Рубанов 27 мая 2021, 23:23
Оценка
В рейтинге цифры местами перепутали явно
27 мая 2021, 23:23 Ответить
Милана Миронова 28 мая 2021, 12:10
Оценка
Мне понравилось👍Отлично сыграны роли. Все как наяву. Советую посмотреть
28 мая 2021, 12:10 Ответить
Сергей Горлович 30 мая 2021, 20:06
Оценка
Слов нет...Полнейший отстой,жаль потраченного времени больше чем денег! Я б и за бесплатно его на 10 минуте перестал смотреть,а тут...дважды уснул!!! в кинозале!😱 Давно я так не "наслаждался" просмотром😂😂😂
Кто хочет потратить время и деньги,то это ваш фильм🤔 Абсолютно никчёмный!!!
30 мая 2021, 20:06 Ответить
Comon 9 июня 2021, 01:43
Оценка
Китай рулит, не только в экономике. Ещё один супер фильм за месяц
9 июня 2021, 01:43 Ответить
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