Цитаты
Olivia Lawrence Выходи за меня.
Tim Whalen Что ты сказала?
Olivia Lawrence Ты меня слышал.
Tim Whalen Оливия.
Olivia Lawrence Достаточно простого «да».
Tim Whalen Ты знаешь, что я тебя люблю.
Olivia Lawrence О Боже, забудь. Сделай вид, что я ничего не говорила. Я не серьёзно.
Tim Whalen Нет, нет ничего на свете, что я бы хотел больше, чем жениться на тебе, но — я просто думаю, что ты недостаточно знаешь обо мне.
Olivia Lawrence Ты грабишь банки что ли?
Tim Whalen Пишу б/н чеки.
Olivia Lawrence Это твоя работа?
Tim Whalen Когда я бросил школу, меня поймали в Цинциннати без денег. Написал кучу чеков на закрытый счёт. Отсидел тридцать дней в тюрьме.
Olivia Lawrence И из-за этого ты не хочешь за меня выходить?