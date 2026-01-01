6.1
Маскарад

, 1988
Masquerade
США / драма, мелодрама, триллер / 18+
О фильме

Мирную жизнь курортного городка будоражит огромное наследство красавицы Оливии, вынужденной жить с мужем недавно умершей матери. Ее отчим, отъявленный негодяй, решает убить падчерицу и завладеть богатством.

Нанятый им убийца влюбляется в свою жертву и устраняет самого злодея. Но тут появляется некий «друг детства» — новый охотник за миллионами...

В ролях

Роб Лоу
Мег Тилли
Ким Кэттролл
Даг Сэвант
Джон Гловер
Дана Дилэйни
Режиссер Боб Свэм
Сценарист Дик Вульф
Композитор Джон Барри
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1988
Премьера в мире 11 марта 1988
Дата выхода
1 ноября 1988 Германия
11 марта 1988 США
21 мая 1988 Япония R18+
MPAA R
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $15 855 828
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Michael Levy Enterprises
Другие названия
Masquerade, El seductor, Masquerade - Ein tödliches Spiel, Маскарад, マスカレード 甘い罠, A Farsa, Álarc mögött, Dobbeltspil, Dubbelspel, Dying for Love, Erotiki plektani, Ligação Fatal, Mascarada, Mascarada para un crimen, Mascarade, Maskarada, Maskerade, Naamiaiset, 대리 집행

Рейтинг фильма

6.1
6.1 IMDb

Цитаты

Olivia Lawrence Выходи за меня.
Tim Whalen Что ты сказала?
Olivia Lawrence Ты меня слышал.
Tim Whalen Оливия.
Olivia Lawrence Достаточно простого «да».
Tim Whalen Ты знаешь, что я тебя люблю.
Olivia Lawrence О Боже, забудь. Сделай вид, что я ничего не говорила. Я не серьёзно.
Tim Whalen Нет, нет ничего на свете, что я бы хотел больше, чем жениться на тебе, но — я просто думаю, что ты недостаточно знаешь обо мне.
Olivia Lawrence Ты грабишь банки что ли?
Tim Whalen Пишу б/н чеки.
Olivia Lawrence Это твоя работа?
Tim Whalen Когда я бросил школу, меня поймали в Цинциннати без денег. Написал кучу чеков на закрытый счёт. Отсидел тридцать дней в тюрьме.
Olivia Lawrence И из-за этого ты не хочешь за меня выходить?

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
