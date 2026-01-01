Olivia Lawrence Выходи за меня.

Tim Whalen Что ты сказала?

Olivia Lawrence Ты меня слышал.

Tim Whalen Оливия.

Olivia Lawrence Достаточно простого «да».

Tim Whalen Ты знаешь, что я тебя люблю.

Olivia Lawrence О Боже, забудь. Сделай вид, что я ничего не говорила. Я не серьёзно.

Tim Whalen Нет, нет ничего на свете, что я бы хотел больше, чем жениться на тебе, но — я просто думаю, что ты недостаточно знаешь обо мне.

Olivia Lawrence Ты грабишь банки что ли?

Tim Whalen Пишу б/н чеки.

Olivia Lawrence Это твоя работа?

Tim Whalen Когда я бросил школу, меня поймали в Цинциннати без денег. Написал кучу чеков на закрытый счёт. Отсидел тридцать дней в тюрьме.