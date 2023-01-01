Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сумеречная зона
Киноафиша Фильмы Сумеречная зона Фильмы похожие на Сумеречная зона
Twilight Zone: The Movie Сумеречная зона 1983 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Сумеречная зона

Вся информация о фильме
Сказки с темной стороны
Сказки с темной стороны
ужасы, комедия, триллер 1990, США
6.0
Всегда
Всегда
драма, фэнтези, мелодрама 1989, США
6.0
Кошачий глаз
Кошачий глаз
ужасы, триллер, комедия 1985, США
7.0
Цветы лиловые полей
Цветы лиловые полей
драма 1985, США
7.0
Калейдоскоп ужасов
Калейдоскоп ужасов
фэнтези, ужасы, анимация, комедия 1982, США
6.0
1941
1941
боевик, комедия, военный 1979, США
5.0
Близкие контакты третьей степени
Близкие контакты третьей степени
фантастика, драма, приключения 1977, США
7.0
Шугарлендский экспресс
Шугарлендский экспресс
приключения, драма 1974, США
6.0
Дуэль
Дуэль
детектив, боевик 1971, США
7.0
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Не в России: не поверите, где в СССР жили самые красивые девушки
«Зря побрился»: как выглядит Николаев без шевелюры и усов
Эти рубашки омолодят женщин 50+: в сентябре заметят все, вплоть до мужа
Лучше узнать заранее: самый опасный возраст для Рыб, Раков и Скорпионов
Понятно, что в ней нашел: в жену Куравлева невозможно не влюбиться
«Затмила красотой даже Софи Лорен»: эту советскую актрису единогласно признали идеалом
Одна из причин одиночества: роман с известной актрисой обернулся для Цискаридзе слезами
Якуниной остается кусать локти: Аверин изнемогает от любви к известной актрисе
Все еще сводит с ума: красотка из Boney M. с годами стала только горячее
Тест: из какой страны ваша душа?
«Оттопыренные» веки, подбородок висит: как Лолита выглядела до операций
Не только сын от Рыбина: у Сенчуковой есть тайная «дочь», похожая на нее как две капли воды
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше