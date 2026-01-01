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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Юли Жербази
Iuli Gerbase
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Юли Жербази
Юли Жербази
Iuli Gerbase
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Юли Жербази
Родилась в 1990 году в Бразилии.
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Популярные фильмы
6.3
Розовое облако
(2021)
Фильмография Юли Жербази
6.3
Розовое облако
A Nuvem Rosa
драма
2021, Бразилия
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