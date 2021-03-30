Одним прекрасным утром на мир опустились загадочные розовые облака. Подышав их испарениями, человек погибает через десять секунд. К такому не был готов никто, и меньше всего — Яго и Джованна (Эдуардо Мендонса и Рената де Лелис). Они встретились накануне на дискотеке, провели ночь вместе, а наутро выяснили, что поспешного кофе и неловкого «пока» не будет. Власти оповестили, что необходимо срочно запереться и закрыть окна. В щели розовый яд почему-то не проникает. Так что Яго…
Бразильский фильм "Розовое облако" 2019 (!) года очень удачно выходит на экраны почти в годовщину ковидного локдауна 2020, ведь его тема - отношения людей, которые по воле судьбы оказались заперты в одной квартире прямо в день начала конца света. Такой вот апокалипсис в трусах.
Едва познакомившись, они вынуждены налаживать совместную жизнь, а потом и строить семью.
Для меня самое удивительное было как фильм, авторы которого ну никак не могли знать, что будет дальше, в точности предугадал проблемы, с которыми люди столкнулись - повальный онлайн-дейтинг, но видеозвонок это "не то", "а как там мои родители?", "когда это кончится?", "мне ничего не будет", "хочу на море..". Это очень круто и интересно.
Но главное отличие от реальности, и одна из самых главных дырок в сюжете - люди так и не придумали ничего, чтобы избавиться от облака. Годы идут. Рождаются дети, никогда не бывавшие на улице, а ни масок, ни подземных переходов, так и не придумали - хотя доставку еды обеспечили на раз-два.
Ещё сильнее бросается в глаза недообъясненность жизни главной героини. О ее партнёре и его семье мы знаем все, а мама Джованны появляется в одном телефонном звонке. В фильме не объясняют, кто девочка, с которой она болтает - сестра, дочь? Создаётся ощущение, что у нее одна функция - показать глубину страдания, и как оно сложно и неоднородно. На какие шаги идут люди, когда их жизнь меняется в одночасье, и как некоторые вещи остаются неизменными.
С этим фильм справляется хорошо, как и с созданием картинки. Даже я с своей нулевой способностью концентрировать внимание была полностью поглощена картиной. Что ни говори, образ выбран идеальный - розовое облако выглядит фантастически и совсем не смертельно опасно. Цвет, свет и звук свою задачу выполняют отлично - полное погружение в атмосферу бесконечного нереального фатального уютного заточения. Внешний мир больше не важен. Или важен?
Фильм зря обозначен как "научная фантастика". От науки тут ничего нет. Разве что социология.
Такой бесконечный социальный эксперимент с следующими исследовательскими вопросами: "как долго можно обманываться?", "как изменятся ритуалы погребения?", "как далеко можно быть от тех, с кем ты обречён быть рядом?" и "может ли монстр стать божеством?".
Выходя из зала, думаешь только - "как хорошо, что до такого не дошло".
Фильм хорош, хоть и не без небрежностей и лёгкой ходульности. Рекомендую посмотреть, с условием соблюдения возрастной маркировки :) На португальском с русскими субтитрами смотрится и слушается замечательно!
Спасибо Киноафише.инфо за приглашение на предпоказ 😘
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