Наша рецензия

Одним прекрасным утром на мир опустились загадочные розовые облака. Подышав их испарениями, человек погибает через десять секунд. К такому не был готов никто, и меньше всего — Яго и Джованна (Эдуардо Мендонса и Рената де Лелис). Они встретились накануне на дискотеке, провели ночь вместе, а наутро выяснили, что поспешного кофе и неловкого «пока» не будет. Власти оповестили, что необходимо срочно запереться и закрыть окна. В щели розовый яд почему-то не проникает. Так что Яго…