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Приключения Мальчика с пальчик и Дюймовочки
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The Adventures of Tom Thumb & Thumbelina
Приключения Мальчика с пальчик и Дюймовочки
1999 / США
5.1
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Вся информация о мультфильме
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