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Приключения Мальчика с пальчик и Дюймовочки Приключения Мальчика с пальчик и Дюймовочки
Киноафиша Фильмы Приключения Мальчика с пальчик и Дюймовочки Приключения Мальчика с пальчик и Дюймовочки, 1999: актеры и роли
The Adventures of Tom Thumb & Thumbelina Приключения Мальчика с пальчик и Дюймовочки 1999 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Приключения Мальчика с пальчик и Дюймовочки, 1999: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Гленн Чайка Glenn Chaika
В ролях
Дженнифер Лав Хьюитт Дженнифер Лав Хьюитт Jennifer Love Hewitt Элайджа Вуд Элайджа Вуд Elijah Wood Питер Галлахер Питер Галлахер Peter Gallagher Майкл Чиклис Майкл Чиклис Michael Chiklis Рэйчел Гриффитс Рэйчел Гриффитс Rachel Griffiths
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