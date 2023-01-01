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Приключения Мальчика с пальчик и Дюймовочки
Приключения Мальчика с пальчик и Дюймовочки, 1999: актеры и роли
The Adventures of Tom Thumb & Thumbelina
Приключения Мальчика с пальчик и Дюймовочки
1999 / США
5.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Приключения Мальчика с пальчик и Дюймовочки, 1999: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Гленн Чайка
Glenn Chaika
В ролях
Дженнифер Лав Хьюитт
Jennifer Love Hewitt
Элайджа Вуд
Elijah Wood
Питер Галлахер
Peter Gallagher
Майкл Чиклис
Michael Chiklis
Рэйчел Гриффитс
Rachel Griffiths
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