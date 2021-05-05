«Шаг вперед: Жар улиц»: Рецензия Киноафиши

Буэнавентура, Колумбия. Крепкий парень по имени Харви возвращается домой, к жене и маленькой дочери. Семья живет бедно, как, судя по всему, и большинство местного населения. Постоянной работой обзавестись в этих краях затруднительно, поэтому вместе с верными товарищами Харви танцует и принимает участие в местном турнире, победитель которого будет представлять Буэнавентуру на национальном чемпионате по уличным танцам.

Ставки высоки как никогда, но изможденный Харви без гроша в кармане становится жертвой уговоров Рибока — местного бандита, а также танцора из команды-конкурента. Тот предлагает ему «непыльное дело», связанное с лодкой и доками. Взамен Рибок просит Харви об услуге, связанной с танцевальным турниром, ведь для него эти соревнования имеют крайне большое значение. Команда Рибока в итоге побеждает, но злоключения Харви и его товарищей на этой трагической ноте только начинаются.

Шаг вперед: Жар улиц

«Шаг вперед: Жар улиц» — из тех кинолент, что с первых кадров заряжают атмосферой. Пока режиссер вводит нас в курс дела, зритель неизбежно проникается окружающей средой, в частности бедными кварталами колумбийской провинции. Персонажи живут в хрупких лачугах, одеты непонятно во что. Кругом бедность, безработица и, конечно, криминал (куда без него). Стоит отметить, что среда явно оказала на героев влияние: каждый из них хочет вырваться из, казалось бы, бесконечного круга нищеты и (само)обмана.

Для драмы о танцах здесь не так много танцевальных номеров, как хотелось бы. Ведь название «Шаг вперед: Жар улиц», выбранное российским прокатчиком, отсылает нас к знаменитой одноименной американской франшизе «Шаг вперед», которая славится в первую очередь изумительными танцами с высококлассной хореографией. Но стоит внести ясность: «Жар улиц» не имеет прямого отношения к франшизе, это даже не официальный спин-офф ленты, коей являлась, например, картина «Шаг вперед 6: Год танцев», рассказывающая о китайских танцорах из Пекина. Нынешний проект из Колумбии и Аргентины также никак не связан со сценаристом Дуаном Адлером — автором всех историй франшизы на сегодняшний день.

Шаг вперед: Жар улиц

Тем не менее фактура и сюжетный «скелет», конечно, многое берут из уже завоевавших мировую популярность кинолент о танцевальных баттлах, которые и в «Жаре улиц» находятся в центре внимания. Помимо этого, режиссер Хорхе Навас прописывает и социальную линию, призванную раскрыть не только героя, но и окружающее пространство, в котором он вырос и сформировался — как личность, как муж, как отец и как друг. Каждое из его «я» будет подвержено испытаниям, некоторые из которых он провалит. Но, как говорил дворецкий Альфред в «Темном рыцаре» Кристофера Нолана, «люди падают, чтобы научиться подниматься». Так что Харви обязательно встанет (не только с колен) и покажет всем, кто здесь друг, а кто враг.

Неплохо раскрываются мотивы как героев, так и антагонистов. Главный танцор вынужден думать не только о себе, но и о том, чем прокормить семью и маленького ребенка. Во многом поэтому он соглашается поступиться своими принципами ради «легкого заработка», который, конечно, повлечет за собой ряд неприятных последствий. Антагонист, в свою очередь, жаждет признания более влиятельных собратьев — отсюда и напыщенный образ, и разнузданный эпатаж, и ничем не обусловленные угрозы в адрес всех вокруг.

Шаг вперед: Жар улиц

Ближе к середине на фоне пульсирующих тел и необузданных ритмов Тихого океана, смешанного с электронным звучанием, криминальная составляющая возьмет верх. Решение о том, кто дальше сможет оставаться во главе танцпола, будет решаться во многом за кулисами — в череде мелких и крупных разборок, возникших из-за обмана и недоверия персонажей друг к другу. Не обойдется и без «сакральных жертв», которые по законам жанра станут спусковым крючком для стремительного сюжетного рывка. К финалу драматические события обретут эпичный накал, окончательно превратив «Жар улиц» в колумбийскую вариацию «Бригады» (только вместо Саши Белого будет Харви Темный). Традиционный для этого направления финальный танец напомнит зрителям, что они смотрят все-таки танцевальную драму с элементами криминала, а не криминальный боевик с элементами танцев.

«Шаг вперед: Жар улиц» — приятная во многих отношениях драма, где с помощью танцев можно достичь гораздо больше, чем посредством угроз и насилия. Для поклонников танцевальных историй в духе оригинального «Шага вперед» и британской серии «Уличные танцы» картина Хорхе Наваса выглядит как неплохое, пусть и неофициальное дополнение.