«Пациент Зеро»: Рецензия Киноафиши

Элисон (Майке Невилль) очень страдает от своей большой груди. Конечно, не все разделяют её недовольство, в частности, её недотёпистый молодой человек Майкл (Барт Холландерс) принимает возлюбленную такой, какая она есть, и всё никак не может подобрать удачный момент для того, чтобы сделать предложение. Они вместе с матерью Элисон отправляются в недорогую клинику пластической хирургии где-то в Восточной Европе. Продвинутые бельгийцы сначала сильно удивляются качеством местного сервиса и явным пренебрежением персонала к врачебным нормам, но это не самое большое зло. В клинике проводят нечеловеческие опыты со стволовыми клетками, и это угрожает всему миру.

Российское локализованное название, конечно, не взято совсем с потолка. Нулевой пациент в фильме действительно имеет место быть, другое дело, что вместо нарочито злободневного наименования, оригинальная версия использует куда более игривое Yummy, то бишь «Нямка» или что-то вроде того. Зритель, идущий на эту картину, должен понимать, что кровищи будет много и над всем этим нужно будет смеяться – серьёзно воспринимать «Пациента Зеро» невозможно.

Пациент Зеро

Yummy с удовольствием использует условности фильмов про зомби, картина состоит из типичных ситуаций: кто-то повернул не туда и освободил не того, кого-то укусили и он медленно превращается в зомби, – все это видели в десятках хорроров и как бы всерьёз, и в шутку. Сказать, что лента дебютанта в полном метре Ларса Дамуасо удачна в своей комедийной составляющей, нельзя: юмор в основном строится вокруг шуток о груди главной героини и нелепости её бойфренда.

«Пациенту Зеро» существенно не хватает эмпатии по отношению к своим персонажам. Очень многие жанровые фильмы, не стесняющиеся своей причастности к категории Б, легко выезжают на обаятельных и человечных персонажах. Здесь же лента слишком цинично стебёт своих глуповатых героев, а все хорошее в них нещадно девальвируется (смотри сюжетную линию про предложение руки и сердца). Любую, даже самую банальную и примитивную историю можно прочувствовать, если в ней есть интересные персонажи, но это не тот случай.

Пациент Зеро

Зато в картине много обильного и гротескного насилия. Специалисты по эффектам и бутафории хорошо поработали со свёклой, макаронами, свининой и силиконом – при каждом удобном случае камера максимально крупно показывает раны, травмы и язвы как на зомби, так и на героях. До боди-хоррора, конечно, не доходит из-за изначально дурошлёпской интонации фильма. Будет не особо страшно, может быть противно, в зависимости от чувства юмора – смешно.

«Пациент Зеро» может понравиться людям, насмотренным в жанре зомби-хорроров, – им будет с чем его сравнить, а также любителям комедийных фильмов ужасов – для них лента станет лёгким и ненавязчивым развлечением на полтора часа.