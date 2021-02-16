Наша рецензия

Элисон (Майке Невилль) очень страдает от своей большой груди. Конечно, не все разделяют её недовольство, в частности, её недотёпистый молодой человек Майкл (Барт Холландерс) принимает возлюбленную такой, какая она есть, и всё никак не может подобрать удачный момент для того, чтобы сделать предложение. Они вместе с матерью Элисон отправляются в недорогую клинику пластической хирургии где-то в Восточной Европе. Продвинутые бельгийцы сначала сильно удивляются качеством местного сервиса и явным…