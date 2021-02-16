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Пациент Зеро Пациент Зеро
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Yummy Пациент Зеро 2019 / Бельгия
5.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Пациент Зеро»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Элисон (Майке Невилль) очень страдает от своей большой груди. Конечно, не все разделяют её недовольство, в частности, её недотёпистый молодой человек Майкл (Барт Холландерс) принимает возлюбленную такой, какая она есть, и всё никак не может подобрать удачный момент для того, чтобы сделать предложение. Они вместе с матерью Элисон отправляются в недорогую клинику пластической хирургии где-то в Восточной Европе. Продвинутые бельгийцы сначала сильно удивляются качеством местного сервиса и явным…

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Руслан Пчела 16 февраля 2021, 01:36
Фильм о зомби отстой. Сюжет так себе и ужасами не назвать и комедией тоже, а где в нем триллер вообще не понял. Полная бездарность фильма и потеря нашего времени и денег
16 февраля 2021, 01:36 Ответить
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