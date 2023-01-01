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Мальчик по имени Рождество
Мальчик по имени Рождество, 2021: актеры и роли
A Boy Called Christmas
Мальчик по имени Рождество
2021 / Чехия / Великобритания
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6.8
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Мальчик по имени Рождество, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гил Кинан
Gil Kenan
В ролях
Кристен Уиг
Kristen Wiig
Михиль Хаусман
Michiel Huisman
Мэгги Смит
Maggie Smith
Салли Хокинс
Sally Hawkins
Тоби Джонс
Toby Jones
Зои Маргарет Коллетти
Zoe Margaret Colletti
Стивен Мерчант
Stephen Merchant
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