Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Заклятье: Другая сторона
Заклятье: Другая сторона, 2020: актеры и роли
Andra sidan
Заклятье: Другая сторона
2020 / Швеция
Смотреть трейлер
5.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Заклятье: Другая сторона, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Торд Даниэльссон
Tord Danielsson
Оскар Мелландер
Oskar Mellander
В ролях
Хенрик Норлен
Henrik Norlén
Лайнус Уолгрен
Linus Wahlgren
Якоб Фальстедт
Jakob Fahlstedt
Янна Гранстрём
Janna Granström
Дилан Гвин
Dilan Gwyn
Никлас Ярнехейм
Niklas Jarneheim
Карин Холмберг
Karin Holmberg
Сови Рюден
Sovi Rydén
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Отзывы
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить