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Заклятье: Другая сторона Заклятье: Другая сторона
Киноафиша Фильмы Заклятье: Другая сторона Отзывы о фильме «Заклятье: Другая сторона»
Andra sidan Заклятье: Другая сторона 2020 / Швеция
5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Заклятье: Другая сторона»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

После смерти мамы семилетний Лукас пытается привыкнуть к новой жизни. Надеясь начать все заново и оставить в прошлом эту трагедию, отец решается на переезд. Тем более что на помощь приходит его новая подруга, которая активно старается восполнить болезненную семейную утрату. Но стоит им переступить порог нового дома и слегка обжиться, как начинают происходить странности. Лукас заводит «дружбу» с подозрительным воображаемым мальчиком, по дому мелькают пугающие силуэты, а в стенах и на…

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Галия Техова 8 января 2021, 00:19
Ставлю двойку, фильм скудный, пара скримеров, ржали всем залом над убожеством фильма и парнем который просто от балды комментировал, если бы не он, ушла бы сразу. Никакого сюжета
8 января 2021, 00:19 Ответить
Татьяна Гулькова 8 января 2021, 21:49
личность персонажей не раскрыли, сюжет очень странный и нудный, весь фильм был в каких-то серых тонах, что очень портило общую картину. заключения нет. фильм совсем не страшный, ставлю 1 звезду
8 января 2021, 21:49 Ответить
Владислав Альхименко 9 января 2021, 16:58
Оценка
Сходили вчера с девушкой на этот фильм, я редко это делаю, когда оставляю комментарий после фильма, но про такое говно необходимо рассказать, не раскрыли персонажей, сюжет по началу интересный (но кроме него ничего нет больше), Жанр ужасы? пффф... это жанр клоунизм режиссера, будь у меня бюджет этого фильма я бы без опыта снял куда лучше ужасы чет этот шлак......
В общем НЕ РЕКОМЕНДУЮ ДАЖЕ ЗАПРЕЩАЮ
10 говна из 10
9 января 2021, 16:58 Ответить
Артем Иванов 9 января 2021, 21:26
Это просто отвратительное кино. Ни сюжета толком, ни финала нормального. Бредовые технические решения,уровень эффектов очень низкий. Актерская игра просто ноль. Не рекомендую вообще. Не тратье время даже если больше нечего смотреть.
9 января 2021, 21:26 Ответить
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