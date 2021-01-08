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После смерти мамы семилетний Лукас пытается привыкнуть к новой жизни. Надеясь начать все заново и оставить в прошлом эту трагедию, отец решается на переезд. Тем более что на помощь приходит его новая подруга, которая активно старается восполнить болезненную семейную утрату. Но стоит им переступить порог нового дома и слегка обжиться, как начинают происходить странности. Лукас заводит «дружбу» с подозрительным воображаемым мальчиком, по дому мелькают пугающие силуэты, а в стенах и на…