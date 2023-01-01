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Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Король шантажа Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Король шантажа
Киноафиша Фильмы Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Король шантажа Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Король шантажа, 1980: актеры и роли
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Король шантажа 1980 / СССР
8.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Король шантажа, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Масленников Igor Maslennikov
В ролях
Василий Ливанов Василий Ливанов Vasily Livanov Виталий Соломин Виталий Соломин Рина Зеленая Рина Зеленая Валентина Панина Valentina Panina Борислав Брондуков Борислав Брондуков Борис Рыжухин Борис Клюев Борис Клюев Boris Klyuyev Анатолий Подшивалов Светлана Крючкова Светлана Крючкова Svetlana Nikolaevna Kryuchkova
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