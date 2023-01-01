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Рожденная свободной
Рожденная свободной, 1966: актеры и роли
Born Free
Рожденная свободной
1966 / США / Великобритания
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Рожденная свободной, 1966: актеры и роли
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Режиссер
Джеймс Хилл
В ролях
Вирджиния МакКенна
Virginia McKenna
Билл Тревес
Джеффри Кин
Geoffrey Keen
В прокате
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