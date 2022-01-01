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Николас МакКарти

Nicholas McCarthy
Николас МакКарти
Николас МакКарти Nicholas McCarthy
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Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Николас МакКарти

Фильмография Николас МакКарти
Омен: Перерождение
Омен: Перерождение
триллер, ужасы 2019, Гонконг / США
5.0
Черные праздники
Черные праздники
комедия, ужасы 2016, США
5.0
Возле двери дьявола
Возле двери дьявола
ужасы 2014, США
4.0
Пакт
Пакт
ужасы, триллер 2011, США
5.0
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