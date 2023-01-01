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Смурфики: Рождественский гимн
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The Smurfs: A Christmas Carol
Смурфики: Рождественский гимн
2011 / США
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Вся информация о мультфильме
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