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Смурфики: Рождественский гимн Смурфики: Рождественский гимн
Киноафиша Фильмы Смурфики: Рождественский гимн Смурфики: Рождественский гимн, 2011: актеры и роли
The Smurfs: A Christmas Carol Смурфики: Рождественский гимн 2011 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Смурфики: Рождественский гимн, 2011: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Трой Квон Трой Квон Troy Quane
В ролях
Фред Армисен Фред Армисен Fred Armisen Хэнк Азария Хэнк Азария Hank Azaria Гэри Басараба Gary Basaraba Мелисса Штурм Melissa Sturm Антон Ельчин Антон Ельчин Anton Yelchin Фрэнк Уэлкер Фрэнк Уэлкер Frank Welker
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