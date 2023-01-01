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Между миром и мной
Между миром и мной, 2020: актеры и роли
Between the World and Me
Между миром и мной
2020 / США
7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Между миром и мной, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Камила Форбс
Kamilah Forbes
В ролях
Махершала Али
Mahershala Ali
Яра Шахиди
Yara Shahidi
Уенделл Пирс
Wendell Pierce
Анджела Бассетт
Angela Bassett
Кортни Б. Вэнс
Courtney B. Vance
Филисия Рашад
Phylicia Rashad
Яра Шахиди
Yara Shahidi
Уенделл Пирс
Wendell Pierce
Джо Мортон
Joe Morton
Джаррель Джером
Jharrel Jerome
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