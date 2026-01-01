Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мариса Кохлан
Marisa Coughlan
Киноафиша
Персоны
Мариса Кохлан
Мариса Кохлан
Marisa Coughlan
Дата рождения
17 марта 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Миннеаполис, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.1
Суперполицейские
(2001)
6.1
Тыковка
(2002)
5.9
Сплетня
(2000)
Фильмография Мариса Кохлан
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мистика
Спорт
Триллер
Фантастика
Год
Все
2020
2018
2014
2007
2002
2001
2000
1999
Все
9
Фильмы
9
Актриса
9
4.2
Дурная слава
Infamous
криминал, драма, мелодрама
2020, США
5.7
Суперполицейские 2
Super Troopers 2
комедия, криминал, детектив
2018, США
5
Космическая станция 76
Space Station 76
фантастика, комедия, драма
2014, США
Смотреть трейлер
5.6
Ловушка
Already Dead
боевик, криминал, триллер
2007, США
6.1
Тыковка
Pumpkin
драма, спорт, мелодрама
2002, США
5.7
Пошел ты, Фредди
Freddy Got Fingered
комедия
2001, США
7.1
Суперполицейские
Super Troopers
комедия, криминал, мистика
2001, США
5.9
Сплетня
Gossip
драма, мистика, триллер
2000, США
5.8
Убить миссис Тингл
Teaching Mrs. Tingle
комедия, триллер
1999, США
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667