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Звездный десант: Вторжение
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Starship Troopers: Invasion
Звездный десант: Вторжение
2012 / Япония / США
5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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