Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звездный десант: Вторжение Звездный десант: Вторжение
Киноафиша Фильмы Звездный десант: Вторжение Звездный десант: Вторжение, 2012: актеры и роли
Starship Troopers: Invasion Звездный десант: Вторжение 2012 / Япония / США
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Звездный десант: Вторжение, 2012: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Синдзи Арамаки Shinji Aramaki
В ролях
Люси Кристиан Luci Christian Дэвид Матранга David Matranga Джастин Доран Justin Doran Дэвид Уолд David Wald Эндрю Лав Andrew Love
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Лучший фильм всех времен и народов сняли в СССР: это не те ленты, о которых вы подумали
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
Винер сделала заявление о новом замужестве: детей теперь будет в разы больше
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
Выпила и заснула в шпагате: стринги Волочковой рассмотрели все пассажиры самолета
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
Миронова кусает локти: главной звездой «Ленкома» оказалась ненавистная всеми актриса
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше