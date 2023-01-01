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Звездный десант: Вторжение
Звездный десант: Вторжение, 2012: актеры и роли
Starship Troopers: Invasion
Звездный десант: Вторжение
2012 / Япония / США
5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Звездный десант: Вторжение, 2012: актеры и роли
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Режиссер
Синдзи Арамаки
Shinji Aramaki
В ролях
Люси Кристиан
Luci Christian
Дэвид Матранга
David Matranga
Джастин Доран
Justin Doran
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