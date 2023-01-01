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Смурфики: Легенда о Смурфной лощине Смурфики: Легенда о Смурфной лощине
Киноафиша Фильмы Смурфики: Легенда о Смурфной лощине Смурфики: Легенда о Смурфной лощине, 2013: актеры и роли
The Smurfs: The Legend of Smurfy Hollow Смурфики: Легенда о Смурфной лощине 2013 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Смурфики: Легенда о Смурфной лощине, 2013: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Стефан Франк Stephan Franck
В ролях
Фред Армисен Фред Армисен Fred Armisen Хэнк Азария Хэнк Азария Hank Azaria Гэри Басараба Gary Basaraba Алан Камминг Алан Камминг Alan Cumming Мелисса Штурм Melissa Sturm Джон Оливер Джон Оливер John Oliver
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