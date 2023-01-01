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Смурфики: Легенда о Смурфной лощине
Смурфики: Легенда о Смурфной лощине, 2013: актеры и роли
The Smurfs: The Legend of Smurfy Hollow
Смурфики: Легенда о Смурфной лощине
2013 / США
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Смурфики: Легенда о Смурфной лощине, 2013: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Стефан Франк
Stephan Franck
В ролях
Фред Армисен
Fred Armisen
Хэнк Азария
Hank Azaria
Гэри Басараба
Gary Basaraba
Алан Камминг
Alan Cumming
Мелисса Штурм
Melissa Sturm
Джон Оливер
John Oliver
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