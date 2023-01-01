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Принцесса Лебедь 2: Тайна замка
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The Swan Princess: Escape from Castle Mountain
Принцесса Лебедь 2: Тайна замка
1997 / США
5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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