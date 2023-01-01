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Пташка Пташка
Киноафиша Фильмы Пташка Пташка, 2008: актеры и роли
Pretty Bird Пташка 2008 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Пташка, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Шнайдер Пол Шнайдер Paul Schneider
В ролях
Билли Крудап Билли Крудап Billy Crudup Пол Джаматти Пол Джаматти Paul Giamatti Дэвид Хорнсби David Hornsby Кристен Уиг Кристен Уиг Kristen Wiig
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