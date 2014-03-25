Секретные материалы Мстителей: Чёрная вдова и Каратель, 2014

После непреднамеренного вмешательства в сверхсекретную миссию Щ.И.Т.а, Каратель оказывается под стражей Черной Вдовы. По приказу Ника Фьюри оба супергероя отправляются с миссией остановить «Левиафан», террористическую организацию, которая планирует продать украденные из Щ.И.Т.а разработки. Теперь Каратель и Вдова должны работать вместе, чтобы не дать этой технологии попасть в чужие руки. Судьба мира и самих Мстителей висит на волоске, и только герои могут спасти их.
После вмешательства в сверхсекретные миссии ЩИТа Каратель попадает под контроль Черной вдовы. По приказу Ника Фьюри они отправляются на миссию по борьбе с глобальной террористической организацией Левиафан, которая планирует продать украденные у ЩИТа технологии любому, кто больше заплатит. Теперь убийца и шпионка должны работать вместе, чтобы предотвратить попадание информации не в те руки. На чашу весов положена судьба мира и Мстителей.