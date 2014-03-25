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Секретные материалы Мстителей: Чёрная вдова и Каратель Секретные материалы Мстителей: Чёрная вдова и Каратель
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Секретные материалы Мстителей: Чёрная вдова и Каратель, 2014

2014 / США / Япония
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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После непреднамеренного вмешательства в сверхсекретную миссию Щ.И.Т.а, Каратель оказывается под стражей Черной Вдовы. По приказу Ника Фьюри оба супергероя отправляются с миссией остановить «Левиафан», террористическую организацию, которая планирует продать украденные из Щ.И.Т.а разработки. Теперь Каратель и Вдова должны работать вместе, чтобы не дать этой технологии попасть в чужие руки. Судьба мира и самих Мстителей висит на волоске, и только герои могут спасти их. 

  • Разработкой анимации и визуального стиля этого мультфильма занималась японская студия анимации Madhouse, прославившаяся созданием культовых аниме конца девяностых, таких как «Манускрипт ниндзя», «Триган» и «Ловец карт Сакура». Это не первое сотрудничество Madhouse со студией Marvel: ранее они уже делали по мотивам кинокомиксов полнометражные мультфильмы «Бэтмен: Рыцарь Готэма» и «Железный человек: Восстание Техновора». Сценарии во всех случаях писали авторы Marvel. 
  • Мультфильм распространялся сразу на видео. На дисках есть два короткометражных фильма: «Шпионаж и наказание» и «Каратель против шпиона», а на Blu-ray есть дополнительный бонус – Галерея концептуального искусства. 
     

После вмешательства в сверхсекретные миссии ЩИТа Каратель попадает под контроль Черной вдовы. По приказу Ника Фьюри они отправляются на миссию по борьбе с глобальной террористической организацией Левиафан, которая планирует продать украденные у ЩИТа технологии любому, кто больше заплатит. Теперь убийца и шпионка должны работать вместе, чтобы предотвратить попадание информации не в те руки. На чашу весов положена судьба мира и Мстителей.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 25 марта 2014
Премьера в мире 25 марта 2014
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Кэнити Симидзу
В ролях
Дженнифер Карпентер
Дженнифер Карпентер
Брайан Блум
Грант Джордж
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Секретные материалы Мстителей: Чёрная вдова и Каратель 3 постера
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Скарлетт Йоханссон подает в суд на Disney из-за выпуска «Черной Вдовы» на стриминге В иске говорится, что это нарушает условия контракта актрисы с киностудией. 
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30 июля 2021 10:31
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