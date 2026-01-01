Оповещения от Киноафиши
Мария Грасия Оменя María Gracia Omegna
Мария Грасия Оменя

María Gracia Omegna

Дата рождения
10 ноября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Сантьяго, Чили
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Дикая киска 6.4
Дикая киска (2012)
The Facilitator 6.4
The Facilitator (2013)
В паутине лжи 6.3
В паутине лжи (2019)

Фильмография Мария Грасия Оменя

Жанр
Год
Стая 5.9
Стая
драма, триллер 2019, Чили
В паутине лжи 6.3
В паутине лжи Araña
криминал, драма, триллер 2019, Чили / Аргентина / Бразилия
The Facilitator 6.4
The Facilitator El Facilitador
драма 2013, Эквадор
Дикая киска 6.4
Дикая киска Joven y alocada
мелодрама, драма, комедия 2012, Чили
Собачья плоть 5.5
Собачья плоть Carne de perro
драма 2011, Чили / Франция / Германия
