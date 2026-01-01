Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Грасия Оменя
María Gracia Omegna
Мария Грасия Оменя
Мария Грасия Оменя
María Gracia Omegna
Дата рождения
10 ноября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Сантьяго, Чили
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.4
Дикая киска
(2012)
6.4
The Facilitator
(2013)
6.3
В паутине лжи
(2019)
Фильмография Мария Грасия Оменя
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2019
2013
2012
2011
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актриса
5
5.9
Стая
драма, триллер
2019, Чили
6.3
В паутине лжи
Araña
криминал, драма, триллер
2019, Чили / Аргентина / Бразилия
6.4
The Facilitator
El Facilitador
драма
2013, Эквадор
6.4
Дикая киска
Joven y alocada
мелодрама, драма, комедия
2012, Чили
Смотреть трейлер
5.5
Собачья плоть
Carne de perro
драма
2011, Чили / Франция / Германия
