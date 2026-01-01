Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марио Хортон
Mario Horton
Киноафиша
Персоны
Марио Хортон
Марио Хортон
Mario Horton
Дата рождения
17 мая 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Сантьяго, Чили
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.8
Расскажи мне кино
(2023)
6.3
В паутине лжи
(2019)
5.8
Малыш Бандито
(2024)
Фильмография Марио Хортон
Жанр
Все
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
2024
2023
2019
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
5.8
Малыш Бандито
драма, криминал, триллер
2024, Чили
6.8
Расскажи мне кино
La contadora de películas
драма
2023, Чили / Франция / Испания
6.3
В паутине лжи
Araña
криминал, драма, триллер
2019, Чили / Аргентина / Бразилия
