Марсело Алонсо
Марсело Алонсо

Marcelo Alonso

Дата рождения
19 марта 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Беглецы 7.8
Беглецы (2011)
Поселенцы 7.0
Поселенцы (2023)
Неруда 6.9
Неруда (2016)

Фильмография Марсело Алонсо

Жанр
Год
Малыш Бандито 5.8
Малыш Бандито
драма, криминал, триллер 2024, Чили
Поселенцы 7
Поселенцы Los colonos
криминал, драма, исторический 2023, Аргентина / Чили / Дания / Франция / Германия / Швеция / Тайвань / Великобритания
Смотреть трейлер
Белая 6.3
Белая Blanquita
драма 2022, Чили / Франция / Люксембург / Польша
В паутине лжи 6.3
В паутине лжи Araña
криминал, драма, триллер 2019, Чили / Аргентина / Бразилия
Неруда 6.9
Неруда Neruda
биография, криминал, драма 2016, Франция / Испания / Аргентина / Чили
Калеуче: Зов моря 4.8
Калеуче: Зов моря Caleuche: El llamado del Mar
драма, фэнтези, ужасы 2012, Чили
Беглецы 7.8
Беглецы
драма, боевик, криминал 2011, Чили
Тони Манеро 6.8
Тони Манеро Tony Manero
драма 2008, Чили / Бразилия
