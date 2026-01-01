Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марсело Алонсо
Marcelo Alonso
Киноафиша
Персоны
Марсело Алонсо
Марсело Алонсо
Marcelo Alonso
Дата рождения
19 марта 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.8
Беглецы
(2011)
7.0
Поселенцы
(2023)
6.9
Неруда
(2016)
Фильмография Марсело Алонсо
Жанр
Все
Биография
Боевик
Драма
Исторический
Криминал
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2024
2023
2022
2019
2016
2012
2011
2008
Все
8
Фильмы
6
Сериалы
2
Актер
8
5.8
Малыш Бандито
драма, криминал, триллер
2024, Чили
7
Поселенцы
Los colonos
криминал, драма, исторический
2023, Аргентина / Чили / Дания / Франция / Германия / Швеция / Тайвань / Великобритания
Смотреть трейлер
6.3
Белая
Blanquita
драма
2022, Чили / Франция / Люксембург / Польша
6.3
В паутине лжи
Araña
криминал, драма, триллер
2019, Чили / Аргентина / Бразилия
6.9
Неруда
Neruda
биография, криминал, драма
2016, Франция / Испания / Аргентина / Чили
4.8
Калеуче: Зов моря
Caleuche: El llamado del Mar
драма, фэнтези, ужасы
2012, Чили
7.8
Беглецы
драма, боевик, криминал
2011, Чили
6.8
Тони Манеро
Tony Manero
драма
2008, Чили / Бразилия
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667