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Человек из Бейрута Человек из Бейрута
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Man From Beirut / Blind

Человек из Бейрута, 2019

2019 / Германия
5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Момо, выходец из Ливана, уже много лет работает в Берлине наемным убийцей. Совершенно непостижимо, как ему удается такая «работа»: Момо слеп. На днях он получил очередной заказ: «убрать» тех троих, кто будет находиться в определенное время по определенному адресу. Без имен и фамилий. Момо выполняет заказ, но не полностью. Рука высокого профессионала вдруг отказывается подниматься на ребенка, девочку лет 8–9, насколько может оценить слепой убийца. Он сажает Юну — так зовут девочку — в свою машину и приказывает водителю Кадиру отвезти ее к Эдуарду, который точно не выдаст ребенка. Но Момо слишком давно в этом «бизнесе», чтобы строить иллюзии: тот, кого заказали, должен быть уничтожен. Правда, и сам Момо не слабак и готов защищать свою новую будущую жизнь, о которой так давно мечтал, до последнего вздоха… Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 25 ноября 2019
Возраст 18+
Режиссер
Кристоф Гампл
В ролях
Кида Рамадан
Сюзанна Вуэст
Сюзанна Вуэст
Брелим Дестани
Джеймс Бибери
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Человек из Бейрута 2 постера
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