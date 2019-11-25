Человек из Бейрута, 2019

Момо, выходец из Ливана, уже много лет работает в Берлине наемным убийцей. Совершенно непостижимо, как ему удается такая «работа»: Момо слеп. На днях он получил очередной заказ: «убрать» тех троих, кто будет находиться в определенное время по определенному адресу. Без имен и фамилий. Момо выполняет заказ, но не полностью. Рука высокого профессионала вдруг отказывается подниматься на ребенка, девочку лет 8–9, насколько может оценить слепой убийца. Он сажает Юну — так зовут девочку — в свою машину и приказывает водителю Кадиру отвезти ее к Эдуарду, который точно не выдаст ребенка. Но Момо слишком давно в этом «бизнесе», чтобы строить иллюзии: тот, кого заказали, должен быть уничтожен. Правда, и сам Момо не слабак и готов защищать свою новую будущую жизнь, о которой так давно мечтал, до последнего вздоха… Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.