Человек из Бейрута
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Места съёмок
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2019
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая музыка
Номинант
Лучший актер
Номинант
Лучший оператор
Номинант
Гран-при за лучший фильм
Номинант
Лучшая актриса
Номинант
Лучший режиссер
Номинант
