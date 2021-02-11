Музыка крыш, 2021

Санкт-Петербург славится своей пасмурной погодой. Но в этот будний день на улицах Северной столицы стоит невыносимая жара. Пока жители мегаполиса стремятся на работу, молодая девушка Маша (Татьяна Струженкова) думает о самоубийстве. Неудачи в личной жизни разрушили ее веру в себя и привели к депрессии. Отчаявшись, она поднимается на крышу многоэтажки и подходит к краю. В роковой момент происходит настоящее чудо: она знакомится с ведущим популярной радиостанции. Этот солнечный день навсегда меняет жизни двух одиноких людей.
«Музыка крыш» — лирическая мелодрама режиссера Андрея Щербинина («Удиви меня», «Принцип Хабарова»), созданная им при поддержке культовой радиостанции Record. История любви разворачивается под мотивы знаменитой хип-хоп группы Dabro.
Алекс (Илья Коробко) — убежденный карьерист и циник. Он работает в комфортной радиостудии, расположенной в самом сердце Питера. Ежедневно диджей выходит в прямой эфир, развлекая всю страну. Ведущий не только ставит популярную музыку, но и общается с дозвонившимися слушателями по телефону. Очередная смена оборачивается для него знакомством с Машей — девушкой, находящейся в шаге от самоубийства. Изначально Алекс не воспринимает заявление собеседницы всерьез. Но вскоре сотрудник радио осознает, что дозвонившаяся действительно готова свести счеты с жизнью.
Подбирая нужные слова, Алекс узнает о Маше немало нового и проникается к ней симпатией. За их откровенной беседой пристально следит весь город. Сумеет ли диджей уберечь девушку от необратимой ошибки?
Постановщиком кинокартины выступил Андрей Щербинин, широко известный работой на телевидении. Он поставил криминальные сериалы «Литейный, 4», «Куба», «Позывной «Стая» и «Женщина в беде». В полнометражном кино режиссер отметился фильмами «Удиви меня», «Отставник» и «Снайпер».
Щербинин не только снял фильм, но и написал оригинальный сценарий.
Кинокартина «Музыка крыш» стала дебютом Ивана Архипова в качестве продюсера.
Саундтрек создан популярным хип-хоп дуэтом Dabro. Лидеры группы братья Засидкевичи прославились благодаря синглу «Юность», который изначально рассматривался продюсером Иваном Архиповым в качестве заглавной темы к фильму. В итоге выбор был сделан в пользу композиции с созвучным названием «На крыше». Кроме того, музыканты исполнили небольшие роли, а также консультировали режиссера на съемочной площадке.
Одна из первых главных ролей в карьере Татьяны Струженковой. Дебютом актрисы стал короткометражный фильм «Лады» 2019 года. Но уже сейчас на счету восходящей звезды такие крупные проекты, как мелодрама «Кто-нибудь видел мою девчонку?», комедия «Королева» и детектив «Спасская».
Роль диджея Алекса исполнил Илья Коробко, известный по спортивному телесериалу канала СТС «Молодежка».
Съемки проходили летом и осенью 2020 года на территории Санкт-Петербурга. Авторы стремились показать Северную столицу с выгодных ракурсов, вдохновляясь кинокартиной Оксаны Бычковой «Питер FM».
Старейшая российская радиостанция Record предоставила съемочной группе студийное помещение и профессиональное оборудование.
Главная героиня – Маша, оказывается на краю крыши, она полна решимости прыгнуть вниз, но в начале хочет послушать свою любимую песню, набирает номер и дозванивается на радио…