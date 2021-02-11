Музыка крыш, 2021

Санкт-Петербург славится своей пасмурной погодой. Но в этот будний день на улицах Северной столицы стоит невыносимая жара. Пока жители мегаполиса стремятся на работу, молодая девушка Маша (Татьяна Струженкова) думает о самоубийстве. Неудачи в личной жизни разрушили ее веру в себя и привели к депрессии. Отчаявшись, она поднимается на крышу многоэтажки и подходит к краю. В роковой момент происходит настоящее чудо: она знакомится с ведущим популярной радиостанции. Этот солнечный день навсегда меняет жизни двух одиноких людей.

«Музыка крыш» — лирическая мелодрама режиссера Андрея Щербинина («Удиви меня», «Принцип Хабарова»), созданная им при поддержке культовой радиостанции Record. История любви разворачивается под мотивы знаменитой хип-хоп группы Dabro.

Алекс (Илья Коробко) — убежденный карьерист и циник. Он работает в комфортной радиостудии, расположенной в самом сердце Питера. Ежедневно диджей выходит в прямой эфир, развлекая всю страну. Ведущий не только ставит популярную музыку, но и общается с дозвонившимися слушателями по телефону. Очередная смена оборачивается для него знакомством с Машей — девушкой, находящейся в шаге от самоубийства. Изначально Алекс не воспринимает заявление собеседницы всерьез. Но вскоре сотрудник радио осознает, что дозвонившаяся действительно готова свести счеты с жизнью.

Подбирая нужные слова, Алекс узнает о Маше немало нового и проникается к ней симпатией. За их откровенной беседой пристально следит весь город. Сумеет ли диджей уберечь девушку от необратимой ошибки?