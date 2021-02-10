«Музыка крыш»: Рецензия Киноафиши

Песня группы Dabro «Юность», звучащая абсолютно везде и всюду (преимущественно в TikTok’е), встречает нас на вступительных титрах. Следом мы можем наблюдать за пока безымянными женскими ногами, спешащими куда-то наверх. Это Маша (дебютантка Татьяна Струженкова, уже засветившаяся в двух громких полнометражных проектах — «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой и «Королева» Таисии Игуменцевой), и она чем-то расстроена. Во всплывающем сбоку экране героиня, захлебываясь слезами, быстро набирает кому-то сообщение «Забудь и прости», а после выбегает на пустующую крышу дома. Музыка, как нетрудно догадаться из названия фильма Андрея Щербинина (режиссер, снимавший до этого в основном телепроекты), — постоянный спутник картины: помимо Dabro, события будут сопровождать композиции Niletto, Наргиз, Zivert и Максима Фадеева.

Музыка крыш

В это же время радио-диджею Алексу (выпускник ГИТИСА Илья Коробко из сериала «Молодежка»), находящемуся на другом конце Санкт-Петербурга — да, события разворачиваются в Северной столице — в таком же всплывающем окошке пишет «Конфетка с Кировского» (органично точное следование Щербинина духу времени записывать объекты случайных знакомств с ориентиром места встречи) сообщение «Прощай! Не звони мне!». Расставания из череды случайных совпадения превращаются в пока не окрепшую, но тенденцию взаимоотношений персонажей этой картины. На фоне звучит строчка «Каждому по факту рядом нужен человек» из песни Zivert «Credo» — с первых минут Щербинин не прячется под многослойными метафорами, а говорит со зрителем достаточно прямолинейно.

«Я вижу, как реальные парни страдают», — ответил бы на все это Noize MC строчкой из песни «Суицид», ставшей саундтреком ремейка фильма «Розыгрыш», где сам Иван Алексеев снимался. Впрочем, на этом параллели с картиной Андрея Кудиненко заканчиваются, плюс там и действие происходило в Москве. Несчастная заплаканная Маша (кажется, ее слезные железы работают на пределе возможностей и без остановки) в мгновение ока оказывается на краю здания и чуть было не летит вниз. Но слышит все ту же Zivert, и что-то ее останавливает. С мотивацией персонажей Щербинин работает степенно, раскрывая ее без особой спешки. Оказывается, дом, на который открывается взор с крыши, где находится героиня Струженковой, — как раз радиостанция, из окон которой и доносится до нее голос Алекса. Задумавшись о последнем желании перед смертью (наследие голливудского кино не оставляет российских киноделов и в подобных мелочах), Маша дозванивается в прямой эфир.

Музыка крыш

Монтажные склейки Андрея Першина чуть рассеивают зрительское внимание: порой кажется, будто Маша и Алекс существуют в параллельных мирах, как это было в «Кейт и Лео» Джеймса Мэнголда или в «Доме у озера» Алехандро Агрести, но это лишь иллюзия. С помощью монтажа можно убедиться, что разговор двух главных героев разворачивается здесь и сейчас: вот пьяный мужчина в клубе просит сделать радио тише, потому что «женский плач разрушает психику»; вот таксист из Средней Азии, стоящий в пробке на одном из мостов Санкт-Петербурга (Щербинин не забывает о городе, немаловажном герое происходящих событий) слушает набирающую обороты драму на радио. Наблюдает за этой ситуацией и продюсер радиостанции Record, который, находясь в восторге от выросших рейтингов передачи Алекса, поручает тому удерживать девушку на линии так долго, как это возможно.

Однако саспенс предстоящей трагедии не сразу, но постепенно сбавляет обороты. «Музыка крыш» ближе к финалу отходит от формата «Лока» с Томом Харди и «Коллектора» с Константином Хабенским — картин, где центральный конфликт вращался вокруг героя, находящегося в одной и той же локации весь фильм. Кино наполняется духом Северной столицы с ее реками, каналами, бульварами и туристическими красотами, которые то и дело возникают в «отбивках» диалога главных героев. Не забывает Щербинин добавить и философских размышлений о природе любви и связанных с ней переживаний, которые, собственно, и одолевают Машу. Срабатывают в случае с героиней и защитные механизмы психики: сам звонок на радио в первую очередь выступает катализатором жажды внимания, а просьба поставить «последнюю» песню перед смертью — лишь предлог для переубеждения.

Музыка крыш

«Музыка крыш» идеально подойдет влюбленным парочкам, чтобы скрасить предстоящий торжественный, да и любой другой вечер вместе. Тот редкий случай, когда предубеждение в отношении российского кино не имеет над ним власти.