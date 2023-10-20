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Голда. Судный день
Отзывы о фильме «Голда. Судный день»
Golda
Голда. Судный день
2023 / Великобритания / США
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6.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Comon
20 октября 2023, 02:53
Оценка
В свете известных событий - очень пророческий фильм. Я посмотрел его задолго до начавшейся сейчас войны, и хочу сказать что за эти 60 лет - мало что изменилось, да что там за 60 - за 3000 лет, всё у них примерно одно и тоже. А Хелен Миррен конечно крутейшая актриса - так перевоплотилась в роль, играет очень круто. Фильм достаточно камерный, действа не очень много, главное - антураж
20 октября 2023, 02:53
0
0
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Киноафиша.инфо
20 октября 2023, 11:49
в ответ на сообщение
Comon от 20 октября 2023, 02:53
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
20 октября 2023, 11:49
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