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Голда. Судный день Голда. Судный день
Киноафиша Фильмы Голда. Судный день Отзывы о фильме «Голда. Судный день»
Golda Голда. Судный день 2023 / Великобритания / США
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Голда. Судный день»

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Comon 20 октября 2023, 02:53
Оценка
В свете известных событий - очень пророческий фильм. Я посмотрел его задолго до начавшейся сейчас войны, и хочу сказать что за эти 60 лет - мало что изменилось, да что там за 60 - за 3000 лет, всё у них примерно одно и тоже. А Хелен Миррен конечно крутейшая актриса - так перевоплотилась в роль, играет очень круто. Фильм достаточно камерный, действа не очень много, главное - антураж
20 октября 2023, 02:53 Ответить
Киноафиша.инфо 20 октября 2023, 11:49
в ответ на сообщение Comon от 20 октября 2023, 02:53
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
20 октября 2023, 11:49 Ответить
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