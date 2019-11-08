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Патруль, 2019

2019 / Болгария / Сербия
7.3 Оцените
13 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Майк и Брайан – лучшие друзья и по совместительству коллеги, работающие в полиции Лос-Анджелеса. Они отчаянно пытаются противостоять тотальному беспределу, который царит на отдельных улицах города. Сектор 13 – самая опасная зона, где постоянно происходят убийства, а местные жители неприкрыто занимаются наркоторговлей. Напарникам поручают патрулирование этой клоаки, и они понимают, что будет непросто…

  • Джейк Джилленхол и Майкл Пенья в процессе подготовки к съемкам пять месяцев провели с сотрудниками полиции, выезжая с ними на двенадцатичасовые дежурства. Джилленхол в свою первую поездку стал свидетелем убийства.
  • Большинство язвительных шуток между главными персонажами являются импровизацией актеров.
  • Эпизод, в котором главные герои врезаются в преследуемый серебристый автомобиль, не предполагал аварию. Майкл Пения, управлявший патрульной машиной, случайно въехал в минивен.
  • Сцены, в которой Брайан и Джанет поют в дороге, не было в сценарии. Джилленхол и Анна Кендрик просто начали подпевать радио, а режиссер, сидевший на заднем сиденье, тайком заснял их. Актеры не знали о существовании этого эпизода до просмотра финальной версии фильма.

Три патрульные машины, шесть полицейских и одна ночь на темных улицах Софии… Вдохновленный реальными событиями, фильм рассказывает о трех группах полицейских в течение одной ночи в Софии, ровно через 30 лет после падения Берлинской стены (9 ноября 1989 года) и падения коммунизма в Болгарии (10 ноября 1989 года). Через события, с которыми столкнулись полицейские, патруль анализирует текущее положение дел в Болгарии.

7.3 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 8 ноября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Стефан Командарев
В ролях
Иван Барнев
Асен Блатечки
Александр Алексеев
Александр Алексеев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Патруль 2 постера
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