Патруль, 2019

Три патрульные машины, шесть полицейских и одна ночь на темных улицах Софии… Вдохновленный реальными событиями, фильм рассказывает о трех группах полицейских в течение одной ночи в Софии, ровно через 30 лет после падения Берлинской стены (9 ноября 1989 года) и падения коммунизма в Болгарии (10 ноября 1989 года). Через события, с которыми столкнулись полицейские, патруль анализирует текущее положение дел в Болгарии.