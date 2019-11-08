Патруль, 2019

Майк и Брайан – лучшие друзья и по совместительству коллеги, работающие в полиции Лос-Анджелеса. Они отчаянно пытаются противостоять тотальному беспределу, который царит на отдельных улицах города. Сектор 13 – самая опасная зона, где постоянно происходят убийства, а местные жители неприкрыто занимаются наркоторговлей. Напарникам поручают патрулирование этой клоаки, и они понимают, что будет непросто…
Три патрульные машины, шесть полицейских и одна ночь на темных улицах Софии… Вдохновленный реальными событиями, фильм рассказывает о трех группах полицейских в течение одной ночи в Софии, ровно через 30 лет после падения Берлинской стены (9 ноября 1989 года) и падения коммунизма в Болгарии (10 ноября 1989 года). Через события, с которыми столкнулись полицейские, патруль анализирует текущее положение дел в Болгарии.