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Портнихи
Киноафиша Фильмы Портнихи

Портнихи, 2007

2007 / Болгария
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Три молоденькие портнихи Дора, Елена и Катя приезжаю в Софию, мечтая о карьере моделей. Но город быстро разрушает их провинциальные иллюзии – швеи здесь никому не нужны, а для работы в модельном бизнесе нужно быть не слишком щепетильной в вопросах морали. София слезам не верит – столичный город дает девушкам шанс на мечту, но требует слишком много взамен. Елена и Дора устраиваются работать в мясную лавку, в то время как Катя, благодаря своей эффектной внешности, находит оплачиваемую работу в баре. Она становится любовницей сутенера и постепенно отдаляется от своих подруг. Елена влюбляется в женатого мужчину и, оказавшись вовлеченной в любовный треугольник, пытается покончить жизнь самоубийством. Наблюдая за тем, как близкие подруги становятся чужими друг для друга людьми, Дора отчаянно пытается им помочь.

7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Режиссер
Людмил Тодоров
В ролях
Виолета Марковска
Елен Колева
Александра Сырчаджиева
Нона Йотова
Гергана Стоянова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Портнихи 1 постер
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