Портнихи, 2007

Три молоденькие портнихи Дора, Елена и Катя приезжаю в Софию, мечтая о карьере моделей. Но город быстро разрушает их провинциальные иллюзии – швеи здесь никому не нужны, а для работы в модельном бизнесе нужно быть не слишком щепетильной в вопросах морали. София слезам не верит – столичный город дает девушкам шанс на мечту, но требует слишком много взамен. Елена и Дора устраиваются работать в мясную лавку, в то время как Катя, благодаря своей эффектной внешности, находит оплачиваемую работу в баре. Она становится любовницей сутенера и постепенно отдаляется от своих подруг. Елена влюбляется в женатого мужчину и, оказавшись вовлеченной в любовный треугольник, пытается покончить жизнь самоубийством. Наблюдая за тем, как близкие подруги становятся чужими друг для друга людьми, Дора отчаянно пытается им помочь.