«Форсаж Диабло»: Рецензия Киноафиши

Куба (Томаш Влосок) работает курьером, но настоящая его страсть – это гонки. Талант парня не остается незамеченным: его берет под свое крыло местный авторитет (Рафаль Мор). Герой получает возможность принять участие в гонке под названием «Черная овца» с солидным призовым фондом. Куба намерен победить. Он даже знает, на что потратит выигрыш: его младшей сестре требуется операция, которую могут провести только за границей. Однако ставки в этой игре высоки. Во время гонки в погоню за участниками, которых называют «овцами», отправляются «волки» - преследователи, блокирующие автомобили гонщиков. Самые неудачливые из «овец» могут попрощаться не только с желанной наградой, но и с жизнью.

Форсаж Диабло

Кубу сразу предупреждают, что с главным организатором гонки (Цезары Пазура) лучше не шутить. Да в и целом людей со стороны в этом бизнесе не любят. Но герой быстро налаживает связи и вскоре привлекает внимание Эвы (Каролина Шимчак) – первой красавицы подпольного гоночного мира. «Добро пожаловать к психам», - приветствует она новичка.

Слово «форсаж» в название фильма было добавлено российскими прокатчиками. В оригинале картина называется «Диабло» - в честь титула, который получает победитель гонки «Черная овца». Однако легендарная серия The Fast and the Furious, конечно, была источником вдохновения для польских авторов. Это никто и не пытается скрывать, и в рецензиях, которые публиковались в изданиях Польши, «Форсаж» упоминался постоянно.

Форсаж Диабло

В обычных обстоятельствах такое кино вряд ли попало бы в российский прокат. Но поскольку пандемия коронавируса сдвинула на 2021 год или вовсе отменила выход большинства блокбастеров, зрителям придется довольствоваться их недорогими копиями. Теперь у публики появится возможность увидеть, что не только отечественные кинематографисты изо всех сил стараются допрыгнуть до голливудского уровня – ну или по крайней мере сымитировать его в меру своих способностей.

«Диабло» - один из самых амбициозных проектов современного польского кино. Актерский состав укомплектован большими звездами, даже в крошечной роли заботливой тети главного героя – не кто-нибудь, а Катажина Фигура, снимавшаяся у Юлиуша Махульского, Романа Полански и Роберта Олтмена. На сами гонки денег создатели тоже явно не жалели. Машины тут гоняют и бьют со смаком, а также, пожалуй, с тем чувством детского восторга, который возникает у любого ребенка при покупке дорогой и долгое время казавшейся недоступной игрушки.

Форсаж Диабло

Но копия есть копия. Вместо видов Лос-Анджелеса или Майами зрителю предлагают довольствоваться так же пафосно снятой панорамой Варшавы, вместо Пола Уокера или Вина Дизеля – крупными планами Томаша Влосока, юноши, бледного во всех отношениях. Поразительно, что авторы даже не попытались обыграть местный колорит. Лучше всего «Форсаж. Диабло» выглядит в те моменты, когда за кадром звучит польский рэп или польская попса. Персонажи даже начинают под них танцевать, но потом вспоминают, что они в гоночном блокбастере, и тут же натягивают на лица насупленные маски.

Форсаж Диабло

Если вы очень (точнее, очень-очень) скучаете по «Форсажам», то, вероятно, имеет смысл обратить внимание на «Диабло». Учитывая пандемию, новую серию приключений американских гонщиков мы увидим не скоро. Только стоит учесть, что польская версия, мягко говоря, далека от совершенства. Она целиком построена на жанровых клише и, увы, лишена индивидуальных черт. Вот разве что главного злодея тут зовут Ярош – на этом моменте многие российские зрители наверняка улыбнутся.

Ксения Реутова